Хайнс признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/22

Центровой «Милана» Кайл Хайнс признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/22.

Вторым по итогам голосования стал Эди Тавареш («Реал»), третьим — Ник Калатес («Барселона»).

Для 35-летнего американца награда стала третьей в карьере.

В текущем сезоне Евролиги Хайнс в среднем набирал 8 очков, 5,3 подбора, 1,8 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота.

До перехода в «Милан» баскетболист в течение семи сезонов выступал за ЦСКА. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Евролиги: в 2016 и 2019 годах.