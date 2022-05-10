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Хайнс признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/22

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Центровой «Милана» Кайл Хайнс признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/22.

Вторым по итогам голосования стал Эди Тавареш («Реал»), третьим — Ник Калатес («Барселона»).

Для 35-летнего американца награда стала третьей в карьере.

В текущем сезоне Евролиги Хайнс в среднем набирал 8 очков, 5,3 подбора, 1,8 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота.

До перехода в «Милан» баскетболист в течение семи сезонов выступал за ЦСКА. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Евролиги: в 2016 и 2019 годах.

БК Милан
БК ЦСКА
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