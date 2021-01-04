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Центровой ЦСКА Милутинов стал MVP Евролиги по итогам декабря

16:47
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан самым ценным баскетболистом Евролиги по итогам декабря, сообщает пресс-служба лиги.

Милутинов помог армейцам выиграть все 6 матчей в Евролиге в прошлом месяце, набирая в среднем 12,3 очка и 12,5 подбора за игру. Кроме того, серб побил рекорд Евролиги 14-летней давности, набрав 16 подборов на чужом щите в матче против «Милана» (91:87 ОТ).

Напомним, самым ценным игроком ноября стал еще один баскетболист ЦСКА, разыгрывающий Майк Джеймс.

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