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Центровой ЦСКА Милутинов хочет победить рекорд Евролиги по количеству подборов

14:41
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов остался недоволен 16 подборами в нападении в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Милана», который завершился победой армейцев в овертайме (91:87).

«Я недоволен своим результатом. 16 подборов — это хорошо, но хочется сделать 25 и побить рекорд Евролиги», — заявил 26-летний серб в интервью клубной пресс-службе.

Всего во встрече с «Миланов» в активе Милутинова 19 подборов.

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