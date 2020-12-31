Центровой ЦСКА Милутинов хочет победить рекорд Евролиги по количеству подборов

Центровой ЦСКА Никола Милутинов остался недоволен 16 подборами в нападении в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Милана», который завершился победой армейцев в овертайме (91:87).

«Я недоволен своим результатом. 16 подборов — это хорошо, но хочется сделать 25 и побить рекорд Евролиги», — заявил 26-летний серб в интервью клубной пресс-службе.

Всего во встрече с «Миланов» в активе Милутинова 19 подборов.