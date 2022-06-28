Бывший защитник «Зенита» подписал контракт с «Миланом»

Бывший защитник «Зенита» Билли Бэрон продолжит карьеру в «Милане». Он заключил контракт на два года, сообщает сайт итальянской команды.

Бэрон провел два года в команде из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 он в среднем набирал 14,3 очка, 2,3 передачи и 1,4 подбора.

Показатели в Евролиге — 11,2 очка, 2,2 передачи и 1,7 подбора. Бэрон занял 5-е место в прошедшем сезоне Евролиги по количеству реализованных трехочковых за матч (2,2).