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Бывший защитник ЦСКА Кори Хиггинс номинирован на включение в символическую пятерку десятилетия Евролиги

12:33
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Бывший защитник ЦСКА Кори Хиггинс включен в число номинантов на попадание в символическую пятерку десятилетия Евролиги. Болельщики, игроки, тренеры и представители СМИ совместными усилиями определят в голосовании лучших игроков 2010-2020 годов, сообщает официальный сайт турнира.

Хиггинс становился победителем Евролиги в составе московского клуба в 2016 и 2019 годах.

Всего будет 50 номинантов. Представление кандидатов на включение в символическую пятерку растянется на 10 недель. В 2020 году начнется само голосование.

Да этого в число номинантов попал бывший капитан ЦСКА Виктор Хряпа.

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