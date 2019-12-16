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Бывший защитник ЦСКА Джексон продолжит карьеру в «Маккаби»

16 декабря 2019, 22:55
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Защитник Аарон Джексон станет игроком «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает Eurohoops. Джексон подпишет контракт до конца сезона с месячной зарплатой 65 тысяч долларов.

Джексон присоединится к «Маккаби» со следующей недели, так как в ближайшие дни его супруга должна родить ребенка.

33-летний американец отыграл 6 сезонов в Евролиге и стал победителем турнира в 2016 году в составе ЦСКА.

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