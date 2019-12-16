Бывший защитник ЦСКА Джексон продолжит карьеру в «Маккаби»

Защитник Аарон Джексон станет игроком «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает Eurohoops. Джексон подпишет контракт до конца сезона с месячной зарплатой 65 тысяч долларов.

Джексон присоединится к «Маккаби» со следующей недели, так как в ближайшие дни его супруга должна родить ребенка.

33-летний американец отыграл 6 сезонов в Евролиге и стал победителем турнира в 2016 году в составе ЦСКА.