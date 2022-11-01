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Янкунас: «Баскетбол есть баскетбол, но теперь я на другой стороне»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Жальгириса» Паулюс Янкунас рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры баскетболиста.

«Баскетбол есть баскетбол, но теперь я на другой стороне. У меня есть игровой опыт, но впереди меня ждут новые вызовы. Я должен учиться и смотреть на вещи с другой точки зрения, чтобы взять ситуацию под контроль», — приводит Eurohoops слова Янкунаса.

Также он высказался о должности ассистента генерального менеджера, которую теперь занимает в «Жальгирисе».

«Я ожидал чего-то подобного, мне нравится роль, которую я выполняю в клубе. Я рад, что после игровой карьеры сразу же продолжил работу в «Жальгирисе», — добавил 38-летний литовец.

Янкунас завершил карьеру баскетболиста в июне 2022 года. Он провел в «Жальгирисе» большую часть карьеры, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок».

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1413298/paulius-jankunas-zalgiris-kaunas-interview/
БК Жальгирис
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