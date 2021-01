Бывший центровой ЦСКА Хайнс стал первым американцем, который провел 300 матчей в Евролиге

Центровой «Милана» Кайл Хайнс стал первым американцем, который провел 300 матчей в Евролиге.

34-летний легионер четырежды выигрывал самый престижный клубный турнир Европы — дважды с «Олимпиакосом» и дважды с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Евролиги Хайнс провелл 19 матчей, в которых в среднем набирал по 8,4 очка и делал почти четыре подбора.

300 Career @euroleague Games



1st American in History of Euroleague and 7th player overall to accomplishment this.



Thank you to all the clubs, coaches and teammates throughout this journey.



Thankful and Grateful for this career milestone. ??? pic.twitter.com/QWHuJDxf2b