Брэндон Дэвис продлил контракт с «Барселоной»

«Барселона» продлила контракт с центровым Брэндоном Дэвисом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 2022 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021 года.

28-летний центровой, у которого есть гражданство Уганды и США, выступает за «Барсу» с 2019 года. Ранее он также выступал за «Филадельфию, «Бруклин», «Элан Шалон», «Варезе», «Монако» и «Жальгирис». В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в Евролиге, в среднем набирая 9,6 очков за игру при четырех подборах.