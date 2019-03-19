23:26 | Баскетбол — Евролига

Боян Кркич на матче "Барселоны" с "Гран Канарией". Фото

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Испанский нападающий "Стоук Сити" Боян Кркич присутствует на матче регулярного чемпионата Евролиги между "Барселоной" и "Гран Канарией", сообщает Твиттер каталонцев.

Кркич является воспитанником футбольной "Барселоны". 28-летний испанский футболист сербского происхождения выступал за сине-гранатовых с 2006 по 2014 год.

В текущем сезоне форвард сыграл в 18 матчах за "Стоук Сити" и забил один гол.

 

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