Боян Кркич на матче "Барселоны" с "Гран Канарией". Фото

Испанский нападающий "Стоук Сити" Боян Кркич присутствует на матче регулярного чемпионата Евролиги между "Барселоной" и "Гран Канарией", сообщает Твиттер каталонцев.
Кркич является воспитанником футбольной "Барселоны". 28-летний испанский футболист сербского происхождения выступал за сине-гранатовых с 2006 по 2014 год.
В текущем сезоне форвард сыграл в 18 матчах за "Стоук Сити" и забил один гол.
👋 @BoKrkic! Gràcies per venir!– Barça Basket (@FCBbasket) 19 марта 2019 г.
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/1Voqsq5hro
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