Боломбой рассчитывает, что ЦСКА покажет фирменный стиль в матче с «Панатинаикосом»
Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой перед матчем Евролиги против «Панатинаикоса» отметил, что команда много готовилась к игре.
«Мы много готовимся, часто тренируемся. Давно не играли, потому что лига брала паузу, откладывала матчи из-за ковида. У соперников много хороших игроков, парней, которые способны доставить нам проблемы своими индивидуальными действиями. Нужно выйти и показать фирменный баскетбол ЦСКА», — цитирует пресс-служба клуба Боломбоя.
Матч Евролиги «Панатинаикос» — ЦСКА состоится 12 января в Греции. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2022-01-12-panathinaikos-cska-news-preview/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю