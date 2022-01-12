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Боломбой рассчитывает, что ЦСКА покажет фирменный стиль в матче с «Панатинаикосом»

02:42
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Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой перед матчем Евролиги против «Панатинаикоса» отметил, что команда много готовилась к игре.

«Мы много готовимся, часто тренируемся. Давно не играли, потому что лига брала паузу, откладывала матчи из-за ковида. У соперников много хороших игроков, парней, которые способны доставить нам проблемы своими индивидуальными действиями. Нужно выйти и показать фирменный баскетбол ЦСКА», — цитирует пресс-служба клуба Боломбоя.

Матч Евролиги «Панатинаикос» — ЦСКА состоится 12 января в Греции. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2022-01-12-panathinaikos-cska-news-preview/

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Евгений Козинов все материалы автора
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