Блатт рассказал о поддержке со стороны российских друзей. У тренера диагностировали рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса», бывший тренер сборной России Дэвид Блатт сказал, что многие поддержали его после новости о болезни. У специалиста выявлен рассеянный склероз. Несмотря на это, он планирует продолжать карьеру.

— Я получил очень много сообщений и звонков со словами поддержки, в том числе от моих друзей из России, — цитируют Блатта «Известия». — Мой телефон был явно не готов к такому и постоянно выключался. Такая реакция баскетбольного сообщества лишний раз убеждает меня, что я должен продолжать свою борьбу и не оставлять работу тренера. Руководство «Олимпиакоса» поддерживает меня, и я постараюсь добиться успехов с командой в новом сезоне, несмотря на все сложности, которые выпали на моем пути.

60-летний Дэвид Блатт выиграл Евробаскет-2007 со сборной России, привел «Маккаби» к победе в Евролиге в 2014 году.

Дэвид Блатт будет бороться со страшной болезнью