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Бертанс ждет тяжелого для «Химок» матча с «Панатинаикосом»

14:42
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Защитник «Химок» Дайрис Бертанс поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Панатинаикоса».

«Ожидаем трудного матча. У нас в команде много изменений, в последней игре с УНИКСом мы хорошо боролись, ожидаем завтра такую же энергию, а, может быть, еще больше. Постараемся победить», — заявил Бертанс в интервью клубной пресс-службе.

Из-за травм и повреждений игру в Афинах пропустят Алексей Швед (спина), Янис Тимма (колено), Девин Букер (плечо), Егор Вяльцев (ахилл). Также не сыграют Йонас Жеребко и Грег Монро. В заявку команды на Евролигу под номером №10 был заявлен воспитанник клуба Дмитрий Кадошников.

Матч «Панатинаикос» — «Химки» состоится сегодня, начало — в 22.00 (мск). На данный момент подмосковный клуб занимает последнее место в Евролиге, греки — предпоследние.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/january/4620/

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