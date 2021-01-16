«Реал» в овертайме одолел «Баварию», «Валенсия» переиграла «Црвену Звезду»,

«Реал» в овертайме выиграл у «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:76 ОТ). В других встречах «Валенсия» одолела «Црвену Звезду» (91:71), «Олимпиакос» уступил АСВЕЛ (63:69).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14)

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 76:81 ОТ (15:23, 19:16, 16:12, 22:21, 4:9)

«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18)