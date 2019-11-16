«Бавария» проиграла «Валенсии», «Олимпиакос» обыграл «Жальгирис»
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«Валенсия» обыграла «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:56).
В другой встрече «Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (83:74).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 82:56 (20:16, 19:13, 20:18, 23:9)
«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 83:74 (19:18, 18:21, 23:16, 23:19)
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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