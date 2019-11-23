«Бавария» проиграла «Панатинаикосу»
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«Бавария» на своем паркете потерпела поражение от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (75:87). Немецкая команда проиграла в четвертый раз за последние пять встреч в этом турнире.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:87 (24:16, 11:20, 18:29, 22:22)
Б: Ципзер (23), Монро (15).
П: Томас (14), Райс (13), Калатес (12).
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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