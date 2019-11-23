Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Бавария» проиграла «Панатинаикосу»

00:15
Теги:

«Бавария» на своем паркете потерпела поражение от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (75:87). Немецкая команда проиграла в четвертый раз за последние пять встреч в этом турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:87 (24:16, 11:20, 18:29, 22:22)

Б: Ципзер (23), Монро (15).

П: Томас (14), Райс (13), Калатес (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир