«Бавария» проиграла «Панатинаикосу»

«Бавария» на своем паркете потерпела поражение от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (75:87). Немецкая команда проиграла в четвертый раз за последние пять встреч в этом турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:87 (24:16, 11:20, 18:29, 22:22)

Б: Ципзер (23), Монро (15).

П: Томас (14), Райс (13), Калатес (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры