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«Бавария» обыграла «Милан» в 1-м туре Евролиги

3 октября 2019, 23:23
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«Бавария» в 1-м туре регулярного чемпионата Евролиги дома обыграла «Милан» — 78:64.

Самыми результативными игроками встречи стали Владимир Лучич и Нихад Джедович — по 16 очков.

В другом матче дня «Панатинаикос» обыграл «Црвену Звезду» — 87:82.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 78:64 (22:23, 20:11, 19:16, 17:14)

«Панатинаикос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:82 (14:17, 23:18, 29:18, 21:29)

3 октября.

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