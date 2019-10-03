«Бавария» обыграла «Милан» в 1-м туре Евролиги
3 октября 2019, 23:23
«Бавария» в 1-м туре регулярного чемпионата Евролиги дома обыграла «Милан» — 78:64.
Самыми результативными игроками встречи стали Владимир Лучич и Нихад Джедович — по 16 очков.
В другом матче дня «Панатинаикос» обыграл «Црвену Звезду» — 87:82.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 78:64 (22:23, 20:11, 19:16, 17:14)
«Панатинаикос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:82 (14:17, 23:18, 29:18, 21:29)
3 октября.