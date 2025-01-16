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«Бавария» переиграла «Монако» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 15 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» победил «Виртус» (77:68), «Црвена Звезда» дома проиграла «Фенербахче» (91:96), «Бавария» выиграла у «Монако» (95:94), «Барселона» одержала победу над «Панатинаикосом» (82:73).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Виртус Б» (Италия) — 77:68 (25:13, 16:19, 20:19, 16:17)

Ж: Франсиско (20), Улановас (16), Буткевичюс (11), Гедрайтис (10).

В: Кординье (18), Шенгелия (12), Морган (8), Гражулис (8).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 91:96 (24:21, 19:28, 18:21, 30:26)

Ц: Миллер-Макинтайр (23), Кэнан (17), Петрушев (12).

Ф: Хэйс (27), Биберович (16), Мелли (16), Гудурич (11).

«Бавария» (Германия) — «Монако» (Франция) — 95:94 (30:13, 23:27, 25:28, 17:26)

Б: Эдвардс (25), Уайлер-Бэбб (18), Букер (17), Напьер (17).

М: Джеймс (20), Лойд (16), Стразель (14), Окобо (12).

«Барселона» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 82:73 (18:21, 12:17, 29:12, 23:23)

Б: Паркер (25), Брисуэла (15), Абринес (12).

П: Грант (18), Осман (14), Эрнангомес (12 + 10 подборов), Юртсевен (11).

Баскетбол
БК Бавария
БК Барселона
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
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