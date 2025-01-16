«Бавария» переиграла «Монако» в Евролиге
В среду, 15 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» победил «Виртус» (77:68), «Црвена Звезда» дома проиграла «Фенербахче» (91:96), «Бавария» выиграла у «Монако» (95:94), «Барселона» одержала победу над «Панатинаикосом» (82:73).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Виртус Б» (Италия) — 77:68 (25:13, 16:19, 20:19, 16:17)
Ж: Франсиско (20), Улановас (16), Буткевичюс (11), Гедрайтис (10).
В: Кординье (18), Шенгелия (12), Морган (8), Гражулис (8).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 91:96 (24:21, 19:28, 18:21, 30:26)
Ц: Миллер-Макинтайр (23), Кэнан (17), Петрушев (12).
Ф: Хэйс (27), Биберович (16), Мелли (16), Гудурич (11).
«Бавария» (Германия) — «Монако» (Франция) — 95:94 (30:13, 23:27, 25:28, 17:26)
Б: Эдвардс (25), Уайлер-Бэбб (18), Букер (17), Напьер (17).
М: Джеймс (20), Лойд (16), Стразель (14), Окобо (12).
«Барселона» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 82:73 (18:21, 12:17, 29:12, 23:23)
Б: Паркер (25), Брисуэла (15), Абринес (12).
П: Грант (18), Осман (14), Эрнангомес (12 + 10 подборов), Юртсевен (11).