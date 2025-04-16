«Реал» проиграл «Парижу» в плей-ин Евролиги

Во вторник, 15 апреля, состоялись матчи плей-ин Евролиги.

«Бавария» в овертайме переиграла «Црвену Звезду» (97:93 ОТ) и теперь поборется за путевку в плей-офф с «Реалом», который проиграл «Парижу» (73:81). Французская команда сыграет в плей-офф против «Фенербахче».

Сербский клуб покинул турнир.

Евролига

Плей-ин

«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 97:93 ОТ (21:23, 18:23, 32:15, 13:23, 13:9)

Б: Букер (21), Эдвардс (17), Уайлер-Бэбб (15), Лучич (13).

Ц: Петрушев (30), Калинич (20), Миллер-Макинтайр (13), Недович (13).

«Реал» (Испания) — «Париж» (Франция) — 73:81 (22:27, 14:19, 22:16, 15:19)

Р: Кампаццо (17), Дек (10), Абальде (8), Хезоня (8).

П: Шортс (23), Ифи (15), Уорд (11), Хэйс (10).