Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

11 апреля 2025, 00:22

«Бавария» дома проиграла «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 10 апреля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» на своем паркете проиграла «Фенербахче» (77:89), «Монако» победил АСВЕЛ (83:78), «Олимпиакос» выиграл у «Маккаби» (99:93), «Милан» переиграл «Басконию» (111:89), «Реал» на выезде обыграл «Партизан» (91:89), «Париж» одолел «Альбу» (72:63).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21)

Б: Эдвардс (26), Букер (15), Гиффи (9).

Ф: Хэйс (24), Макколлум (11), Биберович (11), Мелли (11), Болдуин (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 78:83 (15:22, 20:19, 22:16, 21:26)

А: Сако (20 + 11 подборов), Маледон (18), Роберсон (14 + 12 подборов).

М: Джеймс (20), Лойд (16), Жете (13), Диалло (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:93 (31:28, 20:20, 19:22, 29:23)

О: Фурнье (27), Везенков (21), Райт (18), Питерс (17).

М: Уильямс (17 + 13 подборов), Йокубайтис (16), Соркин (16).

«Милан» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 111:89 (31:18, 31:17, 20:26, 29:28)

М: Ледэй (32), Миротич (23 + 10 подборов), Брукс (18).

Б: Шаманич (17), Ронгавопулос (10), Холл (10).

«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 89:91 (24:22, 22:26, 28:17, 15:26)

П: Дэвис (22), К. Джонс (15), Бонга (14 + 11 подборов), Покушевски (12).

Р: Муса (15), Тавареш (14), Серхио Юль (13), Кампаццо (12), Хезоня (12).

«Париж» (Франция) — «Альба» (Германия) — 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24)

П: Янтунен (15), Ифи (15), Уорд (12), Шортс (10).

А: Бин (14), Маккормак (12), Делов (9).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
Читайте также
ГП потребовала обратить в доход государства активы «Новоросцемента»
«Следующий матч — игра года». Овечкин и «Вашингтон» после провала в Сиэтле
Карлсон назвал беспорядки в США признаком разрушения страны
На Украине зафиксировали острый дефицит мощности в энергосистеме
Павел Репилов: биография российского саночника, отобравшегося на Игры-2026
«Если ты не умеешь бороться, не жди ничего хорошего». Ушёл Борис Игнатьев, тренер, который не хотел прожигать жизнь
Популярное видео
Вреден ли бег и как к нему готовиться
Вреден ли бег и как к нему готовиться
Очередные изменения в СКА, конфликт в минском «Динамо»
Очередные изменения в СКА, конфликт в минском «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Почему Костин перешел из «Авангарда» в ЦСКА
Почему Костин перешел из «Авангарда» в ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
У СКА — четыре поражение подряд и 0:6 в Нижнем
У СКА — четыре поражение подряд и 0:6 в Нижнем
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Определились все команды, которые вышли в следующий раунд Евролиги

«Барселона» обыграла «Виртус» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости