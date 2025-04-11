«Бавария» дома проиграла «Фенербахче»
В четверг, 10 апреля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Бавария» на своем паркете проиграла «Фенербахче» (77:89), «Монако» победил АСВЕЛ (83:78), «Олимпиакос» выиграл у «Маккаби» (99:93), «Милан» переиграл «Басконию» (111:89), «Реал» на выезде обыграл «Партизан» (91:89), «Париж» одолел «Альбу» (72:63).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21)
Б: Эдвардс (26), Букер (15), Гиффи (9).
Ф: Хэйс (24), Макколлум (11), Биберович (11), Мелли (11), Болдуин (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 78:83 (15:22, 20:19, 22:16, 21:26)
А: Сако (20 + 11 подборов), Маледон (18), Роберсон (14 + 12 подборов).
М: Джеймс (20), Лойд (16), Жете (13), Диалло (11).
«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:93 (31:28, 20:20, 19:22, 29:23)
О: Фурнье (27), Везенков (21), Райт (18), Питерс (17).
М: Уильямс (17 + 13 подборов), Йокубайтис (16), Соркин (16).
«Милан» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 111:89 (31:18, 31:17, 20:26, 29:28)
М: Ледэй (32), Миротич (23 + 10 подборов), Брукс (18).
Б: Шаманич (17), Ронгавопулос (10), Холл (10).
«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 89:91 (24:22, 22:26, 28:17, 15:26)
П: Дэвис (22), К. Джонс (15), Бонга (14 + 11 подборов), Покушевски (12).
Р: Муса (15), Тавареш (14), Серхио Юль (13), Кампаццо (12), Хезоня (12).
«Париж» (Франция) — «Альба» (Германия) — 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24)
П: Янтунен (15), Ифи (15), Уорд (12), Шортс (10).
А: Бин (14), Маккормак (12), Делов (9).