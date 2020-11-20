ЦСКА на выезде одолел «Баварию», продлив победную серию

ЦСКА в Германии переиграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (89:81). Российская команда одержала пятую подряд победу в турнире.

В турнирной таблице ЦСКА занимает 3-е место, а «Бавария» — 2-е.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 81:89 (17:18, 22:18, 21:28, 21:25)

Б: Болдуин (19), Рейнольдс (18), Лучич (9).

Ц: Милутинов (18 + 12 подборов), Джеймс (25), Хиллиард (14), Клайберн (13).