ЦСКА на выезде одолел «Баварию», продлив победную серию
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ЦСКА в Германии переиграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (89:81). Российская команда одержала пятую подряд победу в турнире.
В турнирной таблице ЦСКА занимает 3-е место, а «Бавария» — 2-е.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 81:89 (17:18, 22:18, 21:28, 21:25)
Б: Болдуин (19), Рейнольдс (18), Лучич (9).
Ц: Милутинов (18 + 12 подборов), Джеймс (25), Хиллиард (14), Клайберн (13).
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