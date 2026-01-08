«Бавария» переиграла «Басконию»
В среду, 7 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете проиграл «Парижу» (79:84), «Бавария» одержала победу над «Басконией» (96:89).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Париж» (Франция) — 79:84 (21:19, 18:21, 25:25, 15:19)
Э: С. Ли (17), Османи (15), Лойд (12).
П: Ифи (27), Роден (15), Робинсон (11), Эррера (10), Мбайе (10).
«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20)
Бав: Обст (37), Джессап (17), Майк (13).
Бас: Спаньоло (20), Оморуйи (13), Куруц (13), Форрест (10).
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