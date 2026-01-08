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8 января, 01:48

«Бавария» переиграла «Басконию»

Евгений Козинов
Корреспондент

В среду, 7 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете проиграл «Парижу» (79:84), «Бавария» одержала победу над «Басконией» (96:89).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Париж» (Франция) — 79:84 (21:19, 18:21, 25:25, 15:19)

Э: С. Ли (17), Османи (15), Лойд (12).

П: Ифи (27), Роден (15), Робинсон (11), Эррера (10), Мбайе (10).

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20)

Бав: Обст (37), Джессап (17), Майк (13).

Бас: Спаньоло (20), Оморуйи (13), Куруц (13), Форрест (10).

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Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Баскония
Евролига
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