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Сегодня, 21:15

«Бавария» — «Барселона»: смотреть матч Евролиги

«Бавария» и «Барселона» встретятся в матче Евролиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Бавария» и «Барселона» встретятся в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «SAP Гарден» в Мюнхене и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс.

«Бавария» и «Барселона» набрали по 14 очков, одержав по семь побед в 10 матчах. В предыдущем туре 17 ноября мюнхенцы обыграли «Бонн» (93:73), а каталонцы — «Валенсию» (102:99).

В сезоне-2023/24 «Барселона» выбыла в четвертьфинале Евролиги, а «Бавария» не попала в плей-офф.

БК Бавария
БК Барселона
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