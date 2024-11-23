«Бавария» переиграла «Барселону» в матче Евролиги

«Жальгирис» обыграл «Панатинаикос» (84:77) и прервал серию поражений в регулярном чемпионате Евролиги.

В другом матче «Бавария» на своем паркете победила «Барселону» — 100:78. Атакующий защитник мюнхенцев Андреас Обст набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 84:77 (28:18, 21:24, 16:21, 19:14)

Ж: Уокер (24), Сирвидис (19), Франсиско (12).

П: Нанн (19), Юртсевен (16), Браун (11).

22 ноября. Каунас. «Sporthalle».

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 100:78 (28:21, 20:17, 29:20, 23:20)

Бав: Обст (34), Эдвардс (25), Уайлер-Бэбб (14).

Бар: Паркер (26), Эрнангомес (10), Веселы (8).

22 ноября. Мюнхен. «BMW Park».