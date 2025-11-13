«Бавария» дома проиграла «Барселоне»
В среду, 12 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Бавария» на своем паркете проиграла «Барселоне» (74:75), «Олимпиакос» победил «Жальгирис» (95:78), «Милан» победил АСВЕЛ (80:72).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25)
О: Дорси (30), Милутинов (16), Везенков (14).
Ж: Франсиско (15), Райт (13 + 10 подборов), Сирвидис (12).
«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14)
Бав: Динуидди (17), да Силва (17), Йович (9).
Бар: Саторански (13), Клайберн (12), Шенгелия (10), Эрнангомес (10).
«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21)
М: Брукс (23), Больмаро (15), Букер (13).
А: Уотсон (25), Траоре (19), Сельяс (11).