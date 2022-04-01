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1 апреля, 23:45

«Бавария» и «Баскония» обыграли своих соперников в Евролиге

Виктория Кравченко
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«Баскония» обыграла «Жальгирис» (96:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В другой встрече турнира «Бавария» уверенно переиграла «Црвену Звезду» (82:57).

В турнирной таблице Евролиги «Бавария» занимает 8-е место, «Баскония» идет на 9-й строчке, «Црвена Звезда» располагается на 10-й позиции, а «Жальгерис» — на последней строчке.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 96:79 (35:15, 22:25, 20:10, 19:29)
1 апреля.

«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 82:57 (15:18, 27:15, 21:10, 19:14)

1 апреля.

БК Бавария
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Црвена Звезда
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