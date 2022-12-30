«Баскония» обыграла «Реал», «Монако» одержал победу над «Жальгирисом»

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В четверг, 29 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Баскония» на своем паркете переиграла «Реал» (92:86), «Маккаби» выиграл у «Эфеса» (80:72), «Милан» одержал победу над «Валенсией» (90:79), «Монако» оказался сильнее «Жальгириса» (84:82), «Партизан» обыграл «Баварию» (83:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 92:86 (24:28, 35:15, 14:26, 19:17)

Б: Ховард (28), Гедрайтис (21), Хоммес (12), Костелло (12).

Р: Дек (17), Уильямс-Госс (16), Тавареш (15 + 12 подборов).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 80:72 (26:19, 18:26, 13:20, 23:7)

М: Браун (23), ДиБартоломео (12), Адамс (11), Колсон (11).

Э: Клайберн (20), Бобуа (14), Мицич (13).

«Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 90:79 (29:22, 21:21, 21:17, 19:19)

М: Бэрон (24), Дэвис (17), Холл (14), ЛМитру-Лонг (12).

В: Дублевич (26), Препелич (12), Харпер (9).

«Партизан» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 83:77 (19:14, 22:15, 18:20, 24:28)

П: Экзам (19), Лессор (16 + 11 подборов), Ледэй (15), Мадар (14).

Б: Хантер (16 + 14 подборов), Ярамаз (14), Рубит (14 + 11 подборов).

«Монако» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 84:82 (17:26, 25:23, 18:15, 24:18)

М: Окобо (22), Уаттара (14), Диалло (14).

Ж: Шмитс (18), Эванс (17), Улановас (12).