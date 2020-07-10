«Баскония» подписала бывшего форварда ЦСКА

Тяжелый форвард Алек Питерс подписал контракт с «Басконией», сообщает пресс-служба испанского клуба.

25-летний американец заключил соглашение на два года. В сезоне-2019/20 игрок выступал за «Анадолу Эфес», в 27 матчах Евролиги он набирал в среднем 4,2 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.

В сезоне-2018/19 Питерс выступал за ЦСКА, в составе армейцев он стал победителем Евролиги.