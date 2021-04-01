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«Эфес» в овертайме обыграл «Басконию»

22:19
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«Эфес» выиграл у «Басконии» (111:101 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Шейн Ларкин — 30 очков. У хозяев 23 очка набрал Акилле Полонара.

«Эфес» занимает второе место в турнирной таблице. «Баскония» на седьмой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 101:111 ОТ (19:22, 22:24, 22:19, 29:27, 9:19)

1 апреля.

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