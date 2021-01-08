ЦСКА на выезде уступил «Басконии» в Евролиге
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Баскония» обыграла ЦСКА (95:93). «Барселона» в параллельном матче победила «Валенсию» (89:72).
В составе московских армейцев самым результативным стал Майк Джеймс — 20 очков. У «Басконии» по 18 очков набрали Пьеррия Хенри и Акилле Полонара.
ЦСКА, несмотря на поражение, лидирует в турнирной таблице. «Баскония» на девятом месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26)
«Барселона» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 89:72 (18:12, 20:21, 29:21, 22:18)
7 января.
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