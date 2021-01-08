ЦСКА на выезде уступил «Басконии» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Баскония» обыграла ЦСКА (95:93). «Барселона» в параллельном матче победила «Валенсию» (89:72).

В составе московских армейцев самым результативным стал Майк Джеймс — 20 очков. У «Басконии» по 18 очков набрали Пьеррия Хенри и Акилле Полонара.

ЦСКА, несмотря на поражение, лидирует в турнирной таблице. «Баскония» на девятом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26)

«Барселона» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 89:72 (18:12, 20:21, 29:21, 22:18)

7 января.