«Барселона» проиграла «Басконии»
В четверг, 30 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 82:97 (18:22, 13:23, 28:26, 23:26)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Альба» (Германия) — 87:93 (22:19, 26:27, 15:24, 24:23)
«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 88:86 (23:25, 21:21, 21:18, 23:22)
«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 87:75 (17:16, 22:21, 27:13, 21:25)
«Париж» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 91:82 (20:15, 34:25, 15:24, 22:18)
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