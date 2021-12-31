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«Барселона» проиграла «Басконии» в Евролиге

00:22
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Баскония» победила «Барселону» (94:75).

В составе победителей самым результативным стал Рокас Гедрайтис — 17 очков. 16 очков у Уэйда Болдуина. У «Барсы» лучшим снайпером стал Никола Миротич — 19 очков.

Несмотря на поражение, «Барселона» осталась на первом месте. «Баскония» на 15-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 94:75 (20:23, 20:11, 34:20, 20:21)

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Евгений Петров все материалы автора
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