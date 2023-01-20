«Барселона» на выезде выиграла у «Басконии»

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В четверг, 19 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Баскония» на своем паркете проиграла «Барселону» (75:85), «Фенербахче» выиграл у «Монако» (98:94 ОТ), «Маккаби» переиграл «Альбу» (87:74), «Валенсия» обыграла «Партизан» (89:81), «Виртус» одержал победу «Панатинаикос» (74:64).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 98:94 ОТ (20:20, 19:27, 21:13, 24:24, 14:10

Ф: Уилбекин (21), Хэйс (18), Мотли (17), Гудурич (17).

М: Джеймс (23), Уаттара (19), Диалло (13), Мотеюнас (11).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Альба» (Германия) — 87:74 (25:10, 13:18, 25:22, 24:24)

М: Болдуин (33), Колсон (11), Хиллиард (9).

А: Смит (12), Прочида (12), Олинде (9), Шнайдер (9).

«Виртус Б» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 74:64 (18:11, 25:19, 12:21, 19:13)

В: Шенгелия (16), Теодосич (12), Бако (11).

П: Уолтерс (15), Понитка (13), Уильямс (10).

«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 78:85 (28:28, 12:19, 23:17, 15:21)

Бас: Седекерскис (16), Гедрайтис (11), Томпсон (10), Котсар (10).

Бар: Миротич (15), Йокубайтис (13), Саторански (11).

«Валенсия» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 89:81 (27:18, 20:19, 22:21, 20:23)

В: Дублевич (20), Уэбб (17), Джонс (13).

П: Экзам (22), Пантер (14), Трифунович (9).