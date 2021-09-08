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Баскетболист ЦСКА Шенгелия избран президентом профсоюза игроков Евролиги

15:53
Торнике Шенгелия. Фото ПБК ЦСКА
Торнике Шенгелия. Фото ПБК ЦСКА
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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом профсоюза игроков Евролиги, сообщает сайт клуба.

Срок полномочий Луиджи Датоме на посту президента подошел к концу. Его преемник был утвержден на ежегодном собрании профсоюза, состоявшемся во вторник в Барселоне.

29-летний Шенгелия выступает за ЦСКА с 2020 года. До этого грузинский форвард провел шесть сезонов за испанскую «Басконию».

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Иван Шитик все материалы автора

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