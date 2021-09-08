Баскетболист ЦСКА Шенгелия избран президентом профсоюза игроков Евролиги
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом профсоюза игроков Евролиги, сообщает сайт клуба.
Срок полномочий Луиджи Датоме на посту президента подошел к концу. Его преемник был утвержден на ежегодном собрании профсоюза, состоявшемся во вторник в Барселоне.
29-летний Шенгелия выступает за ЦСКА с 2020 года. До этого грузинский форвард провел шесть сезонов за испанскую «Басконию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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