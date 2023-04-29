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29 апреля, 00:17

«Барселона» во второй раз переиграла «Жальгирис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» выиграла у «Жальгириса» во втором матче 1/4 финала Евролиги — 89:81. Счет в серии стал 2-0.

В другой встрече «Фенербахче» переиграл «Олимпиакос» и сравнял счет в серии — 1-1.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Вторые матчи

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 89:81 (20:21, 25:23, 23:22, 21:15)

Б: Веселы (26), Миротич (22), Йокубайтис (9), Калинич (8).

Ж: Браздейкис (20), Улановас (13), Бирутис (10).

Счет в серии: 2-0.

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 78:82 (24:10, 13:24, 19:17, 22:31)

О: Везенков (18), Слукас (18), Уолкап (9).

Ф: Хэйс (15), Эдвардс (16), Мотли (15), Пьер (9).

Счет в серии: 1-1.

баскетбол
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Фенербахче
Евролига
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