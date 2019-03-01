"Барселона" вывела из обращения 11-й номер Карлоса Наварро

"Барселона" вывела из обращения 11-й номер, под которым выступал испанский защитник Хуан Карлос Наварро, сообщает Твиттер каталонцев. 38-летний испанец завершил карьеру по окончании сезона 2017/2018.

Церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Реала".

Наварро играл за "Барселону" 20 лет, сезон-2007/08 провел в "Мемфисе". Бывший баскетболист является двукратным победителем Евролиги, восмикратным чемпионом Испании. Со сборной Наварро выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы. Сейчас работает спортивным функционером в "Барселоне".