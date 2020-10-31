«Барселона» вырвала победу у «Басконии»

«Барселона» выиграла у «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (72:71). В концовке встречи каталонцам удалось отыграть отставание в 10 очков и вырвать победу.

«Барселона», одержавшая четвертую победу кряду, идет на 2-м месте в турнирной таблице, а «Баскония» — на 10-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 71:72 (19:20, 18:19, 19:19, 15:14)

Бас: Драгич (15), Полонара (14), Фалль (11).

Бар: Миротич (18), Дэвис (12), Абринес (10).