«Реал» в овертайме обыграл «Барселону» в Евролиге
В четверг, 28 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 70:83 (17:19, 25:16, 15:17, 13:31)
Каунас. «Sporthalle».
«Альба» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 85:103 (16:32, 20:20, 20:25, 29:26)
Берлин. «Mercedes-Benz Arena».
«Париж» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 81:78 (21:24, 23:14, 25:23, 12:17)
«Партизан» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 78:70 (16:25, 22:11, 12:21, 28:13)
«Барселона» (Испания) — «Реал» (Испания) — 90:97 ОТ (17:22, 21:12, 14:20, 22:20, 16:23)
Барселона. «Palau Blaugrana».
Новости