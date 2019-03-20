"Барселона" разгромила "Гран Канарию"

"Барселона" на своем паркете обыграла "Гран Канарию" в матче регулярного чемпионата Евролиги (93:64). Каталонцы одержали победу после двух подряд поражений.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Кевин Пангос, набравший 19 очков.

"Барселона" идет на 5-м месте в турнирной таблице, а "Гран Канария" - на 13-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - "Гран Канария" (Испания) - 93:64 (22:19, 16:16, 25:11, 30:18)

Б: Пангос (19), Синглтон (16), Курич (14).

Г: Строберри (15), Паули (13), Уайли (11).