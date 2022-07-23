«Барселона» прокомментировала травму Миротича

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу травмы форварда Николы Миротича. В СМИ появилась информация, что из-за повреждения игрок пропустит около полугода.

«Сообщаем вам, что у Николы Миротича дискомфорт в ахилловом сухожилии левой стопы. Игрок сине-гранатовых, который уже с дискомфортом провел финальный матч сезона, проходит восстановительное лечение, которое продлится в течение следующих нескольких недель. С конца сезона-2021/22 игрок находится под контролем медицинских служб клуба», — говорится в пресс-релизе.

В прошлом сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.