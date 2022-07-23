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Сегодня, 02:47

«Барселона» прокомментировала травму Миротича

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу травмы форварда Николы Миротича. В СМИ появилась информация, что из-за повреждения игрок пропустит около полугода.

«Сообщаем вам, что у Николы Миротича дискомфорт в ахилловом сухожилии левой стопы. Игрок сине-гранатовых, который уже с дискомфортом провел финальный матч сезона, проходит восстановительное лечение, которое продлится в течение следующих нескольких недель. С конца сезона-2021/22 игрок находится под контролем медицинских служб клуба», — говорится в пресс-релизе.

В прошлом сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Футбол
БК Барселона
Никола Миротич
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