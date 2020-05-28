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«Барселона» подпишет контракт с Калатесом на 3 года

15:28

«Барселона» договорилась с разыгрывающим «Панатинаикоса» Ником Калатесом о контракте, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, 31-летний грек подпишет контракт сроком на 3 года и получит по нему 5,5 миллионов долларов. Сообщается, что у «Панатинаикоса» серьезные финансовые трудности, в связи с чем клуб уже согласовал разрыв соглашения с Калатесом.

В сезоне-2019/20 Евролиги Калатес набирал в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 9,1 передачи за матч.

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