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Сегодня, 22:56

«Барселона» победила «Баварию» и вышла в «Финал четырех» Евролиги

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» вышла в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2021/22.

В четвертьфинале испанский клуб прошел немецкую «Баварию». Решающий, пятый матч серии испанцы выиграли на своей площадке со счетом 81:72.

Ранее в полуфинал вышли испанский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес».

Последний участник «Финала четырех» определится в противостоянии «Олимпиакоса» и «Монако».

Баскетбол

Евролига. Мужчины

1/4 финала

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 81:72 (18:19, 13:18, 29:15, 21:20)

3 мая.

БК Бавария
БК Барселона
Евролига
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