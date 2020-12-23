«Барселона» оставила Эртеля в Стамбуле из-за переговоров с «Реалом»

«Барселона» решила проучить разыгрывающего защитника Тома Эртеля, оставив его в Стамбуле и не позволив ему сесть в самолет команды после игры с «Эфесом», сообщает Eurohoops. Такое решение было принято после того, как стало известно о переговорах 31-летнего француза с «Реалом».

Таким образом, Эртель не сможет улететь из Турции из-за ограничений, введенных ввиду пандемии коронавируса.