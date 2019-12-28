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«Барселона» обыграла «Олимпиакос» и одержала пятую победу подряд

00:58
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«Барселона» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла «Олимпиакос» — 90:80. Каталонцы (13-3) одержали пятую победу подряд, греки занимают третье место в турнирной таблице. Греки (6-10) — 12-е.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 90:80 (20:12, 20:27, 29:19, 21:22)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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