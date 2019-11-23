«Барселона» обыграла «Маккаби»

«Барселона» переиграла «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги (96:73). Это вторая подряд победа каталонцев и второе кряду поражение израильской команды.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 96:73 (21:18, 22:28, 31:20, 22:7)

Б: Миротич (25), Хиггинс (15), Курич (12), Абринес (12).

М: Дорси (15), Дибартоломео (13), Вильбекин (11).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры