«Барселона» обыграла «Маккаби»
01:07
«Барселона» переиграла «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги (96:73). Это вторая подряд победа каталонцев и второе кряду поражение израильской команды.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 96:73 (21:18, 22:28, 31:20, 22:7)
Б: Миротич (25), Хиггинс (15), Курич (12), Абринес (12).
М: Дорси (15), Дибартоломео (13), Вильбекин (11).
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...