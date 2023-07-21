«Барселона» объявила об уходе Миротича

«Барселона» на официальном сайте объявила об уходе из клуба форварда Николы Миротича. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта за компенсацию. Игрок стал свободным агентом.

Ранее стало известно, что каталонский клуб попросил 32-летнего черногорца пойти на сокращение зарплаты в два раза. У игрока оставалось еще два года по контракту с зарплатой около 11 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2022/23 Миротич сыграл в 24 матчах чемпионата Испании, набирая в среднем по 13,5 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи.