«Барселона» может подписать бывшего форварда «Химок» Гилла

«Барселона» интересуется бывшим форвардом «Химок» Энтони Гиллом, сообщает Mundo Deportivo.

31-летний Гилл провел последние четыре сезона в составе «Вашингтона» в НБА. В сезоне-2023/24 он сыграл 50 матчей, набирая в среднем 3 очка и 1,9 подбора за 9,3 минуты на площадке за игру.

Сообщается, что Гилл зарабатывал в «Вашингтоне» около 2 миллионов долларов, поэтому «Барселоне», у которой осталось меньше миллиона под потолком зарплат, придется сильно постараться для подписания игрока.

Еще одно препятствие заключается в том, что Гилл имеет только гражданство США, поэтому каталонцам потребуется потратить на него последний оставшийся слот в заявке для игроков не из ЕС.

С 2017 по 2020 годы Гилл играл в составе «Химок». Средние показатели форварда в подмосковной команде составляли 10,5 очка и 4,3 подбора за игру.