«Барселона» дома уступила «Маккаби»

«Барселона» на своем паркете проиграла «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги (67:68). В других встречах «Реал» в овертайме выиграл у «Олимпиакоса» (86:82), «Бавария» одолела «Басконию» (77:66), а «Црвена Звезда» переиграла «Валенсию» (76:73).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 67:68 (12:17, 20:13, 22:23, 13:15)

«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 82:86 ОТ (12:12, 18:19, 21:18, 18:20, 13:17)

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 77:66 (18:15, 20:15, 20:20, 19:16)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 76:73 (20:22, 25:14, 12:21, 19:16)