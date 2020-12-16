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«Химки» уступили «Барселоне». Команда проиграла 12 матчей в Евролиге из 14

16 декабря 2020, 23:00
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«Химки» потерпели 12-е поражение в регулярном чемпионате Евролиге. Российский клуб на выезде уступил испанской «Барселоне».

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Химки» (Россия) — 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21)

16 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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