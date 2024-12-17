Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 20:45

«Барселона» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция матча Евролиги

«Барселона» и «Фенербахче» сыграют в регулярном чемпионате Евролиги 17 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» и «Фенербахче» сыграют в регулярном чемпионате Евролиги во вторник, 17 декабря. Матч пройдет на паркете «Арены Блауграна» в Барселоне (Испания) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Транслировать встречу в России будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при условии платной подписки.

«Барселона» в предыдущем матче сезона уступила «Олимпии» (81:94), а «Фенербахче» в прошлый четверг — «Монако» (69:99).

Регулярка Евролиги-2024/25 началась 3 октября 2024 года и завершится 11 апреля 2025-го. Плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля, плей-офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

БК Барселона
БК Фенербахче
Евролига
Читайте также
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Тела Кириллова и его помощника увезли с места взрыва
Гордости сборной Украины грозит долгая дисквалификация
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Популярное видео
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Тимме

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости